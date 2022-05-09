ذا صن: بول بوغبا يفكر في قبول عرض ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

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قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا رفض الانضمام إلى مانشستر سيتي ويفكر في قبول عرض ريال مدريد.



وينتهي تعاقد بول بوغبا مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل، وسبق أن أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أن الدولي الفرنسي لن يبقى في أولد ترافورد الموسم المقبل.