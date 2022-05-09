شكرا لقرائتكم خبر تحقيق في اقتحام ملعبي كولون وشالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن الاتحاد الألماني أمس أنه جرى إبلاغ الناديين بالأمر ومطالبتهما بتقديم إفادة بهذا الشأن.وكان آلاف من مشجعي كولون قد اقتحموا أرضية ملعب الفريق عقب المباراة التي خسرها أمام ضيفه فولفسبورج 0 / 1 مساء السبت في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني (البوندسليجا)، حيث حسمت نتائج فرق أخرى مشاركته الأوروبية بالموسم المقبل.
كذلك اقتحم نحو ألفين من مشجعي فريق الدرجة الثانية شالكه أرضية الملعب وألحقوا به أضرار كما انتزعوا شباك المرمى، في إطار الاحتفال بالفوز على سانت باولي 3 / 2 وحسم الصعود مجددا إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك قبل مرحلة واحدة متبقية في منافسات دوري الدرجة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق في اقتحام ملعبي كولون وشالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.