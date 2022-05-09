شكرا لقرائتكم خبر تحقيق في اقتحام ملعبي كولون وشالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقات بشأن اقتحام المشجعين ملعبي كولون وفريق الدرجة الثانية شالكه خلال منافسات مطلع هذا الأسبوع.

وأعلن الاتحاد الألماني أمس أنه جرى إبلاغ الناديين بالأمر ومطالبتهما بتقديم إفادة بهذا الشأن.

وكان آلاف من مشجعي كولون قد اقتحموا أرضية ملعب الفريق عقب المباراة التي خسرها أمام ضيفه فولفسبورج 0 / 1 مساء السبت في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني (البوندسليجا)، حيث حسمت نتائج فرق أخرى مشاركته الأوروبية بالموسم المقبل.

كذلك اقتحم نحو ألفين من مشجعي فريق الدرجة الثانية شالكه أرضية الملعب وألحقوا به أضرار كما انتزعوا شباك المرمى، في إطار الاحتفال بالفوز على سانت باولي 3 / 2 وحسم الصعود مجددا إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك قبل مرحلة واحدة متبقية في منافسات دوري الدرجة الثانية.