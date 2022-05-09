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برلين تتسلم كأس ألمانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - سلم رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، كأس ألمانيا بشكل رسمي إلى العاصمة برلين أمس، استعدادا للمباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة بين فرايبورج ولايبزج، والتي تستضيفها برلين 21 مايو الحالي.

وقال نيوندورف خلال احتفالية أقيمت في دار بلدية برلين «هنا يمكن أن تحظى بالانبهار والإعجاب. هي كأس رائعة، والكثيرون يعتبرون هذا حدثا جديرا بالمتابعة قبل إقامة النهائي».

وقالت عمدة برلين، فرانسيسكا جيفاي «إن المدينة ستعرض الكأس بالشكل المناسب، خلال الاستعدادات للمباراة المقررة في الاستاد الأولمبي».

ويتطلع لايبزج إلى إحراز أول لقب كبير له بعد أن خسر النهائي مرتين خلال آخر ثلاثة مواسم، بينما يخوض فرايبورج النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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