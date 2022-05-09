برلين تتسلم كأس ألمانيا

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وقال نيوندورف خلال احتفالية أقيمت في دار بلدية برلين «هنا يمكن أن تحظى بالانبهار والإعجاب. هي كأس رائعة، والكثيرون يعتبرون هذا حدثا جديرا بالمتابعة قبل إقامة النهائي».وقالت عمدة برلين، فرانسيسكا جيفاي «إن المدينة ستعرض الكأس بالشكل المناسب، خلال الاستعدادات للمباراة المقررة في الاستاد الأولمبي».
ويتطلع لايبزج إلى إحراز أول لقب كبير له بعد أن خسر النهائي مرتين خلال آخر ثلاثة مواسم، بينما يخوض فرايبورج النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
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