نهائي الدوري الماسي للقوى بمدينتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى أمس أن مدينتي بروكسل وزيورخ ستتبادلان استضافة اللقاء النهائي للسلسلة بين عامي 2024 و2027.
وذكر المنظمون في بيان أنه جرى منح حق استضافة اللقاء النهائي الذي يقام على مدار يومين، إلى بروكسل في عامي 2024 و2026 وإلى زيورخ في عامي 2025 و2027.ويقام اللقاء النهائي للدوري الماسي هذا الموسم في زيورخ يومي 7 و8 سبتمبر، بينما يقام اللقاء النهائي في الموسم المقبل في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية، وهي المرة الأولى التي يقام بها اللقاء النهائي خارج أوروبا.
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