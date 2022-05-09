أولمبيك ليون يلاحق إيمبولو

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واستندت الصحيفة الألمانية في هذه المعلومات إلى ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية من أن النادي الفائز بالدوري الفرنسي سبع مرات أبدى اهتماما بضم اللاعب وشرع في إجراء محادثات بهذا الخصوص.ويتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو.
يذكر أن جلادباخ كان قد ضم اللاعب السويسري الدولي في عام 2019 مقابل 11 مليون يورو بجانب المكافآت.
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