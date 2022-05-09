أولمبيك ليون يلاحق إيمبولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت معلومات حصلت عليها صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية بأن مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بريل إيمبولو مدرج على قائمة اللاعبين الذين يرغب نادي أولمبيك ليون الفرنسي في ضمهم.

واستندت الصحيفة الألمانية في هذه المعلومات إلى ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية من أن النادي الفائز بالدوري الفرنسي سبع مرات أبدى اهتماما بضم اللاعب وشرع في إجراء محادثات بهذا الخصوص.

ويتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو.

يذكر أن جلادباخ كان قد ضم اللاعب السويسري الدولي في عام 2019 مقابل 11 مليون يورو بجانب المكافآت.