شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: الكل في إنجلترا يدعم ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني جوسيب جوارديولا انتهاء الموسم الحالي بالنسبة للثلاثي المصاب روبن دياش وجون ستونز وكايل ووكر مع الفريق.

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي عقب فوزه الكاسح 5 / 0 على ضيفه نيوكاسل يونايتد أمس الأول، في المرحلة الـ35 للمسابقة، حيث ابتعد بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، قبل خوض الفريقين مبارياتهما الثلاث الأخيرة في البطولة.

واضطر دياش للخروج من الملعب في فترة الراحة ما بين شوطي المباراة أمام نيوكاسل، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم ستونز ووكر، اللذين غابا عن اللقاء بسبب معاناتهما من الإصابة في الفخذ والكاحل على الترتيب.

وفي حديثه إلى شبكة (بي إن سبورتس)، قال جوارديولا «منذ أسبوع كنا على القمة لكن الكل في هذا البلد (إنجلترا) من وسائل إعلام وغيره يدعم ليفربول».

وأضاف «ليفربول بالطبع لديه تاريخ لا يصدق في أوروبا ولكن ليس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توج بلقب وحيد خلال 30 عاما، لكنها ليست مشكلة على الإطلاق».

وتناسى مانشستر سيتي أحزانه القارية، عقب خروجه المؤلم من الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، إثر خسارته 5 / 6 أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليفشل مرة أخرى في تحقيق حلمه بالتتويج باللقب المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح جوارديولا الذي يستعد فريقه لملاقاة مضيفه وولفرهامبتون يوم الأربعاء المقبل»أنا سعيد للغاية. مباراتنا أمام نيوكاسل كانت مثالية. قبل بداية المباراة مباشرة شعرت بخيبة أمل الجماهير ولكنهم لم يكونوا غاضبين أو منزعجين من هويتنا كفريق».

وتابع «هناك 3 مباريات متبقية. أمامنا بطولة وحيدة نسعى للفوز بها الآن».

وأكد جوارديولا «نعاني من مشاكل كبيرة في الخط الخلفي لأن لدينا 3 مدافعين فقط لهذه المباريات الثلاث لكننا سنحاول القيام بذلك».

وشدد المدرب الإسباني «سيكون لقاء وولفرهامبتون يوم الأربعاء بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا، إذا كنا قادرين على الفوز، فربما سيكون بمقدورنا الوصول للمباراة الأخيرة بالبطولة ونحن نحتفظ باللقب ونحتفل به مع جماهيرنا على ملعبنا».

واختتم قائلا «كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم. إذا كان قد حدث في 56 ثانية قبل أيام أمام ريال مدريد فمن الممكن أن يتكرر الأمر في المباريات الثلاث المتبقية لنا في الدوري».