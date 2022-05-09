هالاند يخطر دورتموند برحيله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت تقارير إخبارية أمس إن نجم هجوم بوروسيا دورتموند، النرويجي إرلينج هالاند أبلغ ناديه برحيله عن صفوف الفريق نهاية الموسم، لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية وبوابة «ذا أثلتيك» الإخبارية أن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو أبلغ نظيره في بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، بأن النادي سيفعل الشرط الجزائي في عقد هالاند، وقيمته 75 مليون يورو (9ر78 مليون دولار).

وكان رئيس لجنة اللاعبين المحترفين في دورتموند سيبستيان كيل بالنادي الألماني قد صرح لقناة «شبورت 1» أمس الأول بأن مستقبل هالاند قد يحسم خلال أيام.

وجرى تحديد البديل المحتمل لهالاند بالفعل، حيث يتطلع سيبستيان كيل إلى أن يحسم النادي قريبا صفقة ضم لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، الألماني الدولي كريم أديمي.

وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند قادما من سالزبورج عام 2020 في صفقة قيمتها 20 مليون يورو.