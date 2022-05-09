رسميًا.. «الكاف» يعلن عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا: مباراة واحدة 30 مايو





الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ذهاب وإياب، في المغرب يوم 30 مايو الحالي.

وأعلن الكاف أنه تلقى عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي البطولة لكرة القدم 2022، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه.

وقال الكاف، في بيانه: "لذلك، يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".

وأضاف الكاف، في بيانه: "تجري حاليًا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلاً من النهائي ذهابًا واحدًا".

واقترب النادي الأهلي من التأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الوداد المغربي الذي فاز خارج أرضه بثلاثة أهداف على بترو أتلتيكو.