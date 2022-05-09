شوبير يكشف عن أزمة تهدد تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وحقيقة التعاقد مع لاعب الأهلي السابق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة تتعلق بمفاوضات نادي الزمالك مع رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وقال «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم: «نادي الزمالك عنده رغبة ملحة في التعاقد مع رمضان صبحي، لكن فيه عقبة كبيرة ستهدد تحقيق هذه الخطوة، تتمثل في أن المبلغ المالي للصفقة كبير جدا».

وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية السابق: «في حالة التعاقد مع رمضان صبحي بملبغ مالي كبير، سيقلب لاعبي الزمالك الموجودين على الإدارة».

وأكد أحمد شوبير: «عمر السعيد سيجدد عقده مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بطلب من البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق، بعد تطور مستوى اللاعب وتألقه في المباريات الأخيرة».

فيريرا طلب التجديد لعمر السعيد

وأوضح «شوبير»: «رغم إعلان إدارة الزمالك عن عدم التجديد للاعبين المنتهية عقودهم، ومنهم عمر السعيد، لكن في النهاية اللي فيريرا عاوزه بيحصل، بدليل مشاركة محمد أبو جبل وطارق حامد؛ لأن الأهم هو مصلحة الفريق».

وتعليقاً على ما يتردد بشأن دخول الزمالك في مفاوضات مع النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي السابق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال حارس منتخب مصر الأسبق: «لم يتحدث أي مسؤول في القلعة البيضاء مع أجاي، واللي بيحصل ده كلام من الوكلاء فقط».

أول الراحلين عن الزمالك وموقف بن شرقي

وأشار أحمد شوبير، إلى أن المغربي محمد أوناجم والإيفواري رزاق سيسيه، هما أول الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن موقف أشرف بن شرقي من التجديد أو الرحيل ما زال معلقا.