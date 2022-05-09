شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1-1 يحسم مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره طلائع الجيش 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل طلائع الجيش عن طريق لاعبه أحمد سمير فى الدقيقة 9 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك الأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 30.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وخسر مثلهما، بينما تعادل في 8 لقاءات ونجح لاعبوه في تسجيل 9 أهداف فقط، فيما تلقت شباكه 14 هدفا.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهما وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا بينما لقت شباكهم 18 هدفا.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من: أحمد صبحي، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، إسحاق يعقوبو، محمود سيد، أحمد سعيد، محمد هلال، ناصر منسي، أسامة فيصل .

بينما ضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام، رجب بكار، محمد أنور، مصطفي الزناري، محمد ناصف، أحمد زولا، محمد جابر، عمر السيسي، مهند لاشين، خالد هشادي، أحمد سمير.