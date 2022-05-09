شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة أحمد كامل، تعديل موعد المباراة الثانية في سلسلة نهائي دوري السوبر موسم 2021-2022 بين الاتحاد السكندري والأهلي لتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء.

وأخطرت لجنة المسابقات ناديي الاتحاد والأهلي بتأجيل المباراة الثانية التي تقام غدًا يوم الثلاثاء لتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بدلًا من الثامنة والنصف لظروف البث الفضائي وإذاعة المباراة.

وتقام سلسلة نهائي دوري السوبر بنظام الـ Best of 5 على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح الاتحاد السكندري في الفوز بأول مباراة ضمن سلسلة النهائي على حساب النادي الأهلي أمس الأحد بنتيجة 86/77.