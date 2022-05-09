شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة البريميرليج للكاراتيه يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه موافقته على تنظيم مصر لمنافسات بطولة البريميرليج الدولية في يناير من العام المقبل.

جاء ذلك بعدما وعد أنطونيوس سبينوس، رئيس الاتحاد الدولى، نظيره رئيس الاتحاد المصرى، أثناء بطولة البرليميرليج بالفجيرة فبراير 2022، بأن أول بطولة فى أجندة الاتحاد الدولى لموسم 2023 ستكون بالقاهرة.

وتم اتخاذ القرار دعما من الاتحاد الدولى لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه على مشاركة الكاراتيه المصرى بقوة فى جميع البطولات الدولية.