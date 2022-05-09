شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند يواصل تصدر هدافى الدورى الفرنسى لليد برصيد 191 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل محمد سند، لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف نيم الفرنسى لكرة اليد، تصدره لهدافى الدورى الفرنسى برصيد 191 هدفا، ليتم اختياره ضمن أفضل تشكيلة نجوم الأسبوع.

يأتى ذلك بعدما حقق نادى نيم الفرنسى الفوز على دانكيرك بنتيجة 34/23 فى الأسبوع الـ25 بالدورى.

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية.

واستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020.

محمد سند، لاعب يتمتع بخبرات قوية اكتسبها من الاحتراف فى صفوف نيم الفرنسى المحترف فيه أحمد هشام دودو هو الآخر.

نجح محمد سند، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، فى تسجيل 6 أهداف بشباك السويد فى اللقاء الذى جمع مصر والسويد، ضمن منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 27/22.

كما تصدر محمد سند، لاعب نيم الفرنسي، قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التي نظمتها مصر يناير الماضى، والتي ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.

واحتل محمد سند صدارة قائمة هدافي المنتخب المصري في البطولة برصيد 36 هدفًا، ولم يكتف بذلك فقط، بل كان اللاعب الأفضل على صعيد الفاعلية، بنسبة نجاح بلغت 88%، حيث سجل أهدافه عبر 41 تسديدة على مرمى المنافسين على مدار البطولة.