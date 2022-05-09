شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ميدالية لمصر فى اليوم الأول لبطولة كأس العرب للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار والمقامة على المضمار الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجاري، عن فوز منتخب مصر بـ9 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئين حصد لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي المركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج لاعب منتخب مصر محمود بكر بالميدالية الفضية، وفاز الليبي حذيفة توري بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة الفرقية لفئة نخبة الرجال فاز منتخب الجزائر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وضم الفريق المصري الفائز بالفضية كل من أحمد سعد وأحمد الصنفاوي وحسن ناصر حسين.

كما فاز منتخب مصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للسباق، وضم الفريق المصري الفائز بالبرونزية كلا من: عبد الله عفيفى ومحمود بكر وخالد علام.

وفي سباق السرعة الفرقية لفئة نخبة السيدات فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وضم الفريق المصري الفائز بالذهبية كلا من إبتسام زايد وحبيبة عليوة ومريم ياسر.

وفاز منتخب الإمارات بالميدالية الفضية والمركز الثاني، وفاز منتخب مصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وضم الفريق المصري الفائز بالبرونزية كلا من جانا عليوة وشهد محمد ومريم حبيب.

وفي سباق الإقصاء لفئة نخبة الرجال فاز لاعب منتخب مصر يوسف أحمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج الجزائري محمد بوزيدي بالميدالية الفضية، وحصد لاعب منتخب مصر عبد الرحمن سالم الميدالية البرونزية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد لاعب منتخب مصر محمود بكر الميدالية الفضية، وتوج الليبي بدر أبو تلوله بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة منتخب مصر جانا عليوة بالميدالية الفضية، وفازت الإماراتية مزنة عبد الله المرزوقي بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية صفية الصايغ الميدالية البرونزية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة نخبة الرجال فاز لاعب منتخب مصر عاصم خليل بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج الجزائري عبد الرحمن منصوري بالميدالية الفضية، وحصد الإماراتي محمد محارب الصباغ الميدالية البرونزية.

وفي الإقصاء لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية صفية الصايغ الميدالية البرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية هدى حسين بالميدالية الفضية، وفازت لاعبة منتخب مصر مريم حبيب بالميدالية البرونزية.

وقام الشيخ فيصل القاسم رئيس الاتحاد العربي للدراجات والدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي ونائي رئيس الاتحادين الدولي والعربي بتكريم الفائزين وتسليم الميداليات في نهاية السباقات، بينما تقام غدا منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العرب.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن انطلاقة كأس العرب شهدت منافسات مميزة وقوية على مستوى كل السباقات بين جميع اللاعبين المشاركين.

وأشاد عزام بالنتائج المتميزة التي حققها لاعبو منتخب مصر في اليوم الأول للبطولة، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الإعداد الجيد الذي خضع له لاعبو المنتخب، والتطور الكبير الذي شهده مستواهم بفضل مشاركاتهم المتعددة بالبطولات القارية والدولية التي شاركوا فيها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة خبرات لاعبي منتخب مصر.