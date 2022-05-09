شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لطائرة الأهلي في فندق الإقامة بتونس قبل مباراة فاب الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو فريق الطائرة بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية اليوم بحمام السباحة بفندق الإقامة بتونس عقب انتهاء مران الفريق الأحمر.

جاءت التدريبات الاستشفائية في إطار البرنامج الموضوع للاعبين، للتخلص من الإجهاد، وفي إطار التحضير البدني للمرحلة المقبلة.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد خاض اليوم مرانه على صالة الحبيب بن حمودة استعدادًا لمواجهة فريق فاب الكاميروني في دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

وكان محمد مصيلحي، المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» قد حرص على عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمواجهة فريق فاب الكاميروني.

ويواجه الأهلي فريق فاب الكاميروني في الثالثة عصر الخميس بتوقيت تونس، في ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية، التي تقام في تونس.

وخاض «رجال طائرة الأهلي» أمس المباراة الأولى في دور المجموعات أمام فريق «الأولمبي القليبي» وحقق الفوز بنتيجة 3 -0.