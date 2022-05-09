شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره طلائع الجيش 1-1 في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل طلائع الجيش عن طريق لاعبه أحمد سمير فى الدقيقة 9 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك الأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 30.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلا من: أحمد صبحي، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، إسحاق يعقوبو، محمود سيد، أحمد سعيد، محمد هلال، ناصر منسي، أسامة فيصل .

بينما ضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام، رجب بكار، محمد أنور، مصطفي الزناري، محمد ناصف، أحمد زولا، محمد جابر، عمر السيسي، مهند لاشين، خالد هشادي، أحمد سمير.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 22 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 8 أهداف فقط، وما زال هو أضعف خط هجوم بالدورى حتى الآن فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل فى مثلها.