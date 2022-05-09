شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس اصطحاب كل لاعبيه فى رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اصطحاب كل لاعبي الفريق الأحمر في رحلة السفر إلى الجزائر غدًا الثلاثاء استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تحسبًا لاحتياج أيا منهم في موقعة العودة بالجزائر.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي على استاد الأهلي والسلام، وقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، في طريقه نحو الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه.