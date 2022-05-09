شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يدرس عودة إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أنه يدرس عودة إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والعودة لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلاً من النهائي ذهابًا واحدًا.

وأصدر الكاف بيانا منذ قليل أعلن فيه، أنه ستتم إقامة مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ذهاب وإياب، في المغرب يوم 30 مايو الحالي.

واقترب النادي الأهلي من التأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الوداد المغربي الذي فاز خارج أرضه بثلاثة أهداف على بترو أتلتيكو.

وقال الكاف، إنه تلقى عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي البطولة لكرة القدم 2022، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه.

وأضاف الكاف، في بيانه: "لذلك، يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".

وتابع الكاف، في بيانه: "تجري حاليًا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال، بدلاً من النهائي ذهابًا واحدًا".