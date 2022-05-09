شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن قائمة إنبى لمباراة الزمالك.. وإيبوكا يقود الهجوم البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى قائمة الفريق البترولى التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد وعبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: إبراهيم يحيى،محمد إسماعيل،خالد رضا، فتحى السيد،محمد حامد،على فوزى و مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك،مصطفى شلبى،محمد النحاس، جرجس مجدى،عمرعدلى،مؤمن راضى، صلاح ريكو وزياد كمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا، دينو بيتر وعبد الرحمن عماد.

حرص حلمى طولان على الحديث مع لاعبيه بخصوص الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراه البنك الأهلى الأخيرة وطالبهم بالأداء الرجولى أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من موقفهم في جدول ترتيب الدورى.

وكلف حلمى طولان، مهاجمه جون أكويي إيبوكا بمهام خاصة من أجل تحفيزه باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجمه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكرا مغلقا، اليوم الإثنين،وشرح طولان للاعبيه من خلال محاضرة فنية نقاط القوة والضعف في الزمالك من خلال ملخص مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام إيسترن كومباني في الدوري من أجل استغلالها خلال مواجهة الغد.