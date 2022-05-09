شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتعادل للبنك الأهلى فى شباك الطلائع من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد هلال لاعب البنك الأهلى هدف التعادل لفريقه فى شباك طلائع الجيش من ركلة جزاء فى الدقيقة 30 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا فى إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من: أحمد صبحي، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، إسحاق يعقوبو، محمود سيد، أحمد سعيد، محمد هلال، ناصر منسي، أسامة فيصل .

بينما ضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام، رجب بكار، محمد أنور، مصطفي الزناري، محمد ناصف، أحمد زولا، محمد جابر، عمر السيسي، مهند لاشين، خالد هشادي، أحمد سمير.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 22 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 8 أهداف فقط، وما زال هو أضعف خط هجوم بالدورى حتى الآن فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل فى مثلها.