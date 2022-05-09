اخبار الرياضه

حقيقة إيقاف لاعب منتخب التايكوندو بسبب المنشطات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف لاعب منتخب التايكوندو بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الساعات الماضية إيقاف لاعب منتخب التايكوندو البارالمبى بسبب إيجابية العينة التى يتم سحبها منه خلال البطولة الأفريقية، حيث تناول أحد الأدوية التى تحتوى على مادة مدرجة فى جدول المنشطات.

 

كشف مصدر مسئول فى اتحاد التايكوندو عن أن الاتحاد لم يتسلم قرارًا بإيقاف اللاعب على خلفية تناول منشطات، بل تلقى الاتحاد بريد إلكتروني من الاتحاد الدولي يستفسر فيه عن الأدوية التى تناولها اللاعب قبل البطولة.  

 

وأضاف المصدر، أن الاتحاد المصرى سبق وأخطر نظيره الدولى قبل البطولة بقائمة الأدوية التى تناولها اللاعب خلال إصابته بفيروس

 

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الدولى بمراجعة الأدوية والمواد التى تحويها سواء محظورة من عدمه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا