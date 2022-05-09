شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف لاعب منتخب التايكوندو بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الساعات الماضية إيقاف لاعب منتخب التايكوندو البارالمبى بسبب إيجابية العينة التى يتم سحبها منه خلال البطولة الأفريقية، حيث تناول أحد الأدوية التى تحتوى على مادة مدرجة فى جدول المنشطات.

كشف مصدر مسئول فى اتحاد التايكوندو عن أن الاتحاد لم يتسلم قرارًا بإيقاف اللاعب على خلفية تناول منشطات، بل تلقى الاتحاد بريد إلكتروني من الاتحاد الدولي يستفسر فيه عن الأدوية التى تناولها اللاعب قبل البطولة.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد المصرى سبق وأخطر نظيره الدولى قبل البطولة بقائمة الأدوية التى تناولها اللاعب خلال إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الدولى بمراجعة الأدوية والمواد التى تحويها سواء محظورة من عدمه.