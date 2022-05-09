شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء ويحرم فيوتشر من التعادل أمام فاركو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل ناصر ماهر لاعب فيوتشر، في إحراز ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الأخيرة احتسبها محمود عاشور حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو أمام فريق فاركو، لتنتهي المباراة بفوز فاركو بهدف نظيف

ونجح فاركو في الفوز على فيوتشر بهدف مبكر للجزائرى رزقي حمرون أحرزه فى الثانية 30 من المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

ويعتبر هدف الجزائرى رزقي حمرون لاعب فاركو أمام فيوتشر أسرع هدف في بطولة الدوري لهذا الموسم.

وبهذه النتيجة يصعد فاركو للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 28 في المركز الرابع.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا - عبد الله بكرى - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" - عزمي غوما - علي بهيج - بلال جمال - محمود جهاد - إسلام جمال - عبد الناصر محمد - ياسين السيد - محمد أسامة.

أما علي ماهر المدير الفني لفيوتشر فضم تشكيله كل من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال – محمود مرعي – سعد سمير – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – محمد رضا

الهجوم: أيمن الصفاقسي – محمد عطا