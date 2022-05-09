شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُسقط الأوليمبى ويقترب من التأهل للممتاز والمنصورة يهزم دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى حرس الحدود فوزاً مهماً على نادى الأوليمبى بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من دورى المظاليم، فى مجموعة بحرى والإسكندرية.

تقدم يوسف ديوب للأوليمبى وأدرك رضا الويشى هدف التعادل لحرس الحدود من ركلة جزاء، قبل أن يخطف مصطفى زكى هدف الانتصار للحرس، ليقترب خطوة كبيرة من العودة للدورى الممتاز فى مجموعة بحرى.

بهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده إلى 56 نقطة فى صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية، بفارق 7 نقاط عن الأوليمبى الذى توقف عند 49 نقطة قبل 4 جولات على النهاية، فيما حقق المنصورة فوزا صعبا على دمنهور بهدف نظيف جاء عن طريق لاعبه أحمد عبد العال من ركلة جزاء.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في المجموعة كالتالى..

الأوليمبى 1/ 2 حرس الحدود

دمنهور 0 / 1 المنصورة

دكرنس 1/ 1 المجد السكندرى

بلدية المحلة 1/ 0 كفر الشيخ

الحمام 1 /0 أبو قير للأسمدة

بايونيرز 5 /0 صيد المحلة

المصرى بالسلوم 7 /0 الرجاء

الزرقا 1 / 3 سبورتنج