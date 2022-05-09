شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل سلبيا مع منتخب السويس ودجلة يسقط المريخ بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى الداخلية فى فخ التعادل السلبى مع منتخب السويس، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من دورى المظاليم، فى مجموعة القاهرة والقناة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادى الداخلية إلى النقطة 60 في صدارة مجموعة القاهرة والقناة، بينما ارتفع رصيد منتخب السويس إلى النقطة 33، ليمنح التعادل فرصة لبتروجت الوصيف لتضييق الفارق غدا عندما يلتقى مع زد.

وفى نفس الجولة، حقق وادى دجلة فوزا مهما على المريخ بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما تبقى المريخ عند النقطة 22 في المركز الثالث عشر، وخطف الاتصالات تعادلا قاتلا مع الترسانة بهدف لكل فريق ويتقاسمان نقاط المباراة.

وفاز نادى الإنتاج الحربى على بور فؤاد بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده على النقطة 35 في المركز التاسع، فيما بقى بور فؤاد عند النقطة 21 في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة كالتالى:

منتخب السويس 0 /0 الداخلية

وادى دجلة 2/ 1 المريخ

بنها 0 / 2 النصر

الترسانة 1 /1 الاتصالات

السكة الحديد 1 / 3 بورتو السويس

القناة 1 /0 بلبيس

بور فؤاد 1 /2 الإنتاج الحربى.