شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. فاركو يتقدم بهدف مبكر أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بتقدم فريق فاركو على فيوتشر بهدف مبكر للجزائرى رزقي حمرون أحرزه فى الثانية 30 من المباراة، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وحاول فريق فيوتشر العودة سريعا للمباراة بعد ما تلقت شباكه هدفاً فى الدقيقة الأولي، ولكن دفاع فاركو تصدى لجميع الهجمات لينتهي الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف. .

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ عزمي غوما _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ إسلام جمال _ عبد الناصر محمد _ ياسين السيد _ محمد أسامة.

أما علي ماهر المدير الفني لفيوتشر فضم تشكيله كل من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال – محمود مرعي – سعد سمير – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – محمد رضا

الهجوم: أيمن الصفاقسي – محمد عطا

ويحتل فاركو المركز السابع في الدوري بـ 23 نقطة، فيما يسبقه فيوتشر بـ 5 نقاط ويحتل المركز الرابع.