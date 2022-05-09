شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لجوكر الإسماعيلي واختبار طبى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسن ياسين، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة مجدى باز فى ظل معاناته من كدمة بالقدم.

وكان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه ضد المصرى البورسعيدي والتى انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة بمسابقة الدوري المحلي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى خلال الأيام المقبلة للوقوف على مدى جاهزيته للحاق باللقاء المقبل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، فى إطار البرنامج المحدد للمباراة القادمة ضد سيراميكا فى الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، خلال مران اليوم، على النواحي الفنية والتكتيكية الذى يسعى بصفة مستمرة لتحفيظها للاعبين من أجل تطبيقها فى المباريات المقبلة لمواصلة الانتصارات، عقب جلسة جمعته مع أعضاء الفريق طالبهم بضرورة الحفاظ على الروح العالية التي ظهرت فى اللقاء الماضي ضد المصري البورسعيدي.

وشهد المران إستمرار غياب عبد الرحمن مجدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة وأحمد مصطفي ومحمد عمار رباعي الفريق الذين يخضعون لبرامج تأهيلية لتعرضهم لإصابات مختلفة.

وكان الدراويش قد اتفق على خوض تجربة ودية غدًا الثلاثاء ضد دمياط على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني بالمسابقة المحلية بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.