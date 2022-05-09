شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إيهاب جلال يكشف حقيقة طلبه انضمام حمد إبراهيم لجهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حقيقة طلبه ضم حمد إبراهيم لجهازه المعاون. وقال النحاس فى تصريحاته لبرنامج (فى الملعب وأنت سايق) مع الإعلامي إبراهيم فايق، "حمد إبراهيم كان يتولى تدريب الإسماعيلي ولم يتم طرح اسمه من الأساس".

وأضاف النحاس، "المفاجأة التى أود كشفها أن محمد شوقي كان ضمن اختيارات إيهاب جلال فى المرة الأولى قبل تعيين حسام البدرى، والأمر اختلف بالنسبة لعصام الحضرى لم يكن لديه خبرات عند طرحه فى المرة الأولى لكن الوضع تغير وبات لديه الخبرة اللازمة".

وشدد تامر النحاس قائلا، "اتحاد الكرة منح إيهاب جلال صلاحية استقدام أسماء أخرى حال رغبته فى ذلك، والعقد لمدة سنتين ولا توجد به شروط جزائية، أهداف جلال مع المنتخب واضحة بالوصول لكأس أفريقيا والمنافسة على اللقب وتكملة المشوار حتى التأهل لكأس العالم".

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر.

وكشف تامر النحاس كواليس مفاوضات اتحاد الكرة لتوليه مهمة المدير الفني خلفا البرتغالي كارلوس كيروش قائلا، "كنت أتمنى أن يواصل كيروش مهمته لكن بعد الاستقرار على مدير فني وطنى فمن وجهة نظرى إيهاب جلال هو الاختيار الأمثل".

وأضاف النحاس، "فى المرة الأولى تفاوضنا مع اللجنة لمدة شهرين وتراجعوا عن بعض الأمور بعد الاتفاق عليها، لكن هذة المرة الأمور كانت أسهل والعرض مناسب".

وتابع، "راتب إيهاب جلال في بيراميدز كان أعلى ولديه استقرار إدارى وفنى لكنه لديه رغبة فى خوض التحدى مع منتخب مصر وسعيد بقراره".

وأضاف، "التعرض للانتقادات أمر طبيعى ولكن المخلصين والمنتمين بالتأكيد سيعيدهم الجهاز الفني، والفترة المقبلة تحتاج دعم وتكاتف الجميع ومن وجهة نظري ايهاب جلال افضل مدير فني مصري خلال آخر 10 سنوات".