شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بعثة يد الأهلي قبل خوض منافسات بطولة الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد إبراهيم، طبيب فريق اكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سلبية مسحة بعثة الفريق فى النيجر قبل خوض منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى تستضيفها النيجر.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» فريق «دون بوسكو» الإيفواري فى أول لقاءات دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وكانت قرعة بطولة كأس الكؤوس قد وضعت «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وتوج «رجال يد الأهلي» ببطولة السوبر الإفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في السعودية بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كلًّا من: السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.