شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ منتخب الجودو بميداليات بطولة كأس أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لاتحاد الجودو ومجلس إداراته بعد النتائج التى حققتها بعثة المنتخب خلال المشاركة فى بطولة كأس أوروبا التى اختتمت فى البوسنة وحققت المركز الرابع فى الترتيب العام وسط مشاركة 27 دولة.

وحقق منتخب مصر للجودو 2 ميدالية ذهب و2 ميدالية برونز، عن طريق كل من، اللاعب محمد عبدالموجود الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 ك ، واللاعب يسري سامي الميدالية الذهبة لمنافسات وزن 60 ك ، واللاعبة فرح علي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن +78 ك ، واللاعب عبدالرحمن عبدالغني الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 81 ك.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن النتائج التي حققها منتخب الجودو في بطولة كأس أوروبا التى أقيمت في البوسنة خطوة ضمن الخطوات العديدة التي تخطوها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية نحو تحقيق الانتصارات في كل البطولات التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان لها أثر كبير في تحسن نتائج الرياضة في الفترة الحالية.

ويشيد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالمستوى المشرف لأبطال وبطلات منتخب الجودو في البطولة، متمنيا لهم التوفيق في قادم المشاركات القارية والدولية.