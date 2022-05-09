شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقود نجمات الطائرة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع نجمات فريق الطائرة لمدة 4 مواسم مقبلة، أمثال نهلة سامح وآية الشامى وشروق فؤاد ومريم مصطفى وسارة أمين ودعاء الغباشي. ويستعد فريق سيدات طائرة الأهلى لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

من ناحية أخرى، كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

وقال الصافى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفريق يستعين بالمحترفة الأوكرانية بوجدانا أنيسوفا وسهيلة وفيق المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكى.

وتوج فريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري مؤخرا، بعد الفوز على سبورتنج فى المباراة الثانية بالنهائي بنتيجة 3-0، التي أقيمت بنظام best of 3.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-14، و25-10، و25-14، وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.

يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، ليواصل تربعه على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع.