شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. جلسة تحفيزية مع اللاعبين استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم بالملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، فى إطار البرنامج المحدد للمباراة القادمة ضد سيراميكا فى الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وركز الجهاز الفني للفريق، بقيادة حمزة الجمل، خلال مران اليوم، على النواحي الفنية والتكتيكية التى يسعى بصفة مستمرة لتحفيظها للاعبين من أجل تطبيقها فى المباريات المقبلة لمواصلة الانتصارات، عقب جلسة جمعته مع أعضاء الفريق طالبهم بضرورة الحفاظ على الروح العالية التي ظهرت فى اللقاء الماضي ضد المصري البورسعيدي.

وشهد المران استمرار غياب عبد الرحمن مجدى ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة وأحمد مصطفي ومحمد عمار رباعي الفريق الذين يخضعون لبرامج تأهيلية لتعرضهم لإصابات مختلفة.

وكان الدراويش قد اتفق على خوض تجربة ودية غدًا الثلاثاء ضد دمياط على ملعبه بالإسماعيلية، بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني بالمسابقة المحلية بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الافريقية.



الاسماعيلي



تدريب الاسماعلي



تدريب الاسماعيلي



تدريب الدراويش