شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فيوتشر وفاركو قبل مواجهة الفريقين فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر فى الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف نادي فاركو نظيره فاركو باستاد الإسكندرية فى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: