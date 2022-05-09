شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات يومية مكثفة بين فيريرا ومعاونيه لوضع خطة بناء جيل جديد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعات يومية مع معاونيه فى مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، لوضع الترتيبات اللازمة للفريق من أجل الحصول على لقب الدورى هذا الموسم.

ويحرص فيريرا على عقد جلسات صباحية يومية مع معاونيه والعمل على معالجة السلبيات داخل الفريق، وذلك قبل التوجه للمران اليومي، ويرغب فيريرا فى بناء فريق بالموسم المقبل قادر على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وهو الهدف الأكبر للمدير الفني وإدارة الكرة بالنادي.

من ناحية أخرى، حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التركيز على كيفية إنهاء لاعبى الفريق الهجمات التى تتاح لهم أمام مرمى الخصم، حيث خصص عدة فقرات تدريبية لتمرين المهاجمين على طريقة إنهاء الهجمات واقتناصها لتسجيل الأهداف.

ومنح فيريرا تعليمات لمهاجمي الزمالك لاتباعها لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى الخصم، وذلك قبل مواجهة إنبى غدا الثلاثاء فى الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وطلب البروفيسور من لاعبى فريقه ضرورة التركيز خلال مواجهة الفريق البترولي والعمل علي تسجيل أكثر من هدف فى وقت مبكر حتى يتم إرباك حسباتهم وتسهيل المهمة فى باقي وقت المباراة.

فى سياق آخر، يخضع اليوم، الاثنين، محمود عبد الرازق شيكابالا لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

وكان الجهاز الفني منح شيكابالا راحة من التدريبات الجماعية أمس، الأحد، بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم.

وأدى شيكابالا بعدها برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ومن المنتظر أن يحدد الاختبار الطبي مدي جاهزية شيكابالا لدخول قائمة مواجهة إنبي أو سيتم استبعاده من تلك المواجهة بسبب الإصابة.