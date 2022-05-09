شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الجبلاية: لازم نساعد الأهلي ومن المنطقى إقامة النهائي بملعب محايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن طموح مجلس الإدارة الحالي مع إيهاب جلال هو تحقيق ما لم يحققه المنتخب من قبل، بعد الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وقال الدرندلي فى تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع الإعلامي إبراهيم فايق، "لم نجعل عقد إيهاب جلال موسما واحدا حتى يستطيع تنفيذ كل أفكاره، ولم نتدخل في اختياراته للمساعدين،ولم نفرض عليه شخصا معينا، لكن وجود محمد شوقي وعصام الحضري معه طبيعى، فهم قريبين جدا من اللاعبين".

وعن عدم حضور حازم إمام رد قائلا، "لأنه كان لابس كاجول بعد عودته من الجونة فهو اتكسف يحضر".

وشدد الدرندلى قائلا، "الخلاف لم يكن على إيهاب جلال الخلاف كان فى المدرسة التى تتولي تدريب المنتخب، وحينما وقع الاختيار على مدرب مصرى تم اختيار إيهاب جلال".

وبسؤاله عن اختيار المدير الفني للاتحاد رد قائلا، "حتى الآن لا نعلم سيكون مصريا أم أجنبيا، وفضلنا أن يكون حازم إمام ومحمد بركات مسئولين عن هذا الملف وبعدها ستتم المناقشة معهما على اختيار المدير الفني للاتحاد".

وأضاف، "معسكر المنتخب سيبدأ بنهاية الشهر الحالي".

وعن موعد سفر المنتخب لاثيوبيا قال خالد الدرندلى، "لم يتم تحديد الموعد، وهل سنلعب فى إثيوبيا أم لا، لكن موعد السفر تناقشنا مع إيهاب جلال أنه سيكون قبلها بيوم أو قبلها بفترة للتحضير ولكن الموعد النهائي سيحدده كاف على الأكثر خلال أسبوع".

وأضاف، "اللاعبون حصلوا على مكافآتهم لكن هناك أجزاء بسيطة فقط فنحن ننحت في الصخر لحل هذه المشاكل".

وعن إعادة مباراة مصر والسنغال قال، "أتحدث كخالد الدرندلي، أوقات تقتنع بشيء وممكن ميحصلش لكنى كنت متواجد فى السنغال والأمور كانت غير جيدة مطلقا، الدخول كان بصعوبة للملعب وكانت هناك أشياء عدائية قبل وبعد المباراة وكان لابد من إعادة المباراة، وأنت أعدت مباراة على مصر لها بسبب (طوبة).

وعن ملعب نهائي افريقيا ودور الاتحاد رد قائلا، "لازم نساعد النادي الأهلي وأى فريق مصري، ما بالك بالنادي الأهلي، إن شاء الله سيصل للنهائي والأهلي أكبر من أى مكان وإان شاء الله سيتوج باللقب ومن المنطق إقامة المباراة في أرض محايدة".