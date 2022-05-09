شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود: "أخطأنا فى حق المصرى وأنا شايل الفريق بقالى 5 سنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مسعود، حارس مرمى المصري البورسعيدي، أن الحديث عن تعديه بالضرب على أحد أعضاء مجلس الإدارة "كلام فارغ". وقال حارس المصري فى تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع الإعلامي إبراهيم فايق، "شايل الفريق فى آخر 5 سنوات لكن هناك أشخاصا داخل الإدارة يبررون أشياء على حساب اللاعبين".

وأضاف مسعود، "كل ما يقال عنى كذب، لم أعتدِ على محمد قابيل عضو مجلس الإدارة، ولم أحرض أى لاعب على عدم التواجد فى التدريبات، قلت للاعبين إننا أخطأنا بالفعل لكن معين الشعباني المدير الفني بعد مباراة الإسماعيلي قال إنه لا يوجد تواصل من الإدارة مع اللاعبين، لدينا 3 أقساط لم نحصل عليها ولم يتواصل معنا شخص فى الإدارة، وعند الحديث مع كريم زكري قال لنا "أنا مش لاقي حل وأنا معاكوا فى أى حاجة" هل هذا يعقل؟".

وشدد مسعود قائلا، كيف يتم الحديث بإحالتي للتحقيق وأنا تم التواصل معى للدخول في معسكر الفريق وبعدها تم تبليغي بالخروج من المعسكر.

وأضاف، "لم اتشاجر مع الصحفيين فأنا متحمل كلام عيب ووالدتي متوفية وكل ما يقال كذب وافتراء وأقول لمجلس الإدارة "مينفعش ابنك يغلط وتسلم رقبته للناس".

واختتم حديثه قائلا، "أعتذر للجميع إنهم فاهمين خطأ، لكن أقسم بالله لا أعرف إيه اللي حصل وإن شاء الله الأمور تتحل بقالي 8 أيام لا أعرف النوم ومينفعش يحصل معاى كدا النادي المصري خيره عليا وعلى بيتي وولادي".