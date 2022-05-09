شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع إيسترن كومبانى 1-1 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاولون العرب مع إيسترن كومبانى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجل المقاولون العرب في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه مامادو نديكو نياس الذى تلقى تمريرة من زميله جون اوكلي وضعته في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يمين حارس إيسترن كومبانى أحمد دعدور.

وسجل أجمد أمين أوفا التعادل لـ "إيسترن كومبانى" في الدقيقة 50 بعدما سدد كرة قوية ارتدت من قائم فريق المقاولون حيث لم يجد اللاعب صعوبة في إسكان الكرة في المرمى الخالي، بفضل تمركزه الجيد فى منطقة الـ6 ياردة.

بهذه النتيجة ارتقى المقاولون العرب إلى المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا مثلهم، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.

بينما ارتقى إيسترن كومبانى إلى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدهم من 17 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، أمادو نياص، جون أوكلي.

بينما ضم تشكيل ايسترن كومبانى كلا من : كمال إبراهيم، محمد صالح، صابر عبد الحميد، الحسيني طه، أحمد أمين أوفا، محمد الطرابلسي، أحمد السعيد، فراس بن عايفية، محمود نعيم، أحمد علي، محمد ناصر.