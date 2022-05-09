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الامارات | رونالدو يحسم موقفه مع مانشستر يونايتد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحسم موقفه مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن النجم البرتغالي حسم موقفه من البقاء مع مانشستر يونايتد، وسيبقى في صفوف النادي الإنجليزي على الرغم من فشله في التأهل إلى بطولة .

وقالت الصحيفة أن رونالدو أبلغ زملائه في الفريق بأنه لن يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد إلا حال قرر النادي رحيله، لأنه يريد إعادة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وكان رونالدو أفضل لاعبي فريقه في ، بعدما سجل 18 هدفاً في 29 مباراة، ويعتبر ثالث الهدافين في "البريمييرليغ" خلف المصري محمد صلاح نجم (22 هدف) والكوري الجنوبي سون مهاجم توتنهام (20 هدف).

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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