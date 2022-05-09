الامارات | رونالدو يحسم موقفه مع مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحسم موقفه مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم موقفه من البقاء مع مانشستر يونايتد، وسيبقى في صفوف النادي الإنجليزي على الرغم من فشله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن رونالدو أبلغ زملائه في الفريق بأنه لن يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد إلا حال قرر النادي رحيله، لأنه يريد إعادة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وكان رونالدو أفضل لاعبي فريقه في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 18 هدفاً في 29 مباراة، ويعتبر ثالث الهدافين في "البريمييرليغ" خلف المصري محمد صلاح نجم ليفربول (22 هدف) والكوري الجنوبي سون مهاجم توتنهام (20 هدف).

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