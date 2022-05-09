شكرا لقرائتكم خبر عن فرص ميكسيوني تحرم محمد محمود من التألق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالغ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، فى منح الفرصة للموزمبيقي لويس ميكسيوني، صانع ألعاب الفريق، على الرغم من المردود الضعيف الذى يقدمه على المستطيل الأخضر، وهو ما أثار التساؤل حول إمكانية توظيف تلك الفرص لخدمة عدد أكبر من اللاعبين يزيدون كفاءة عن ميكسيوني.

محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، والذى انضم إلى القلعة الحمراء بعد منافسة شرسة على ضمه فى موسم 2019، لم يحالفه الحظ فى ضربة البداية مع الفريق الأحمر، إذ تعرض لإصابتي صليبي متتاليتين حرمته من المشاركة مع الفريق، قبل أن يعود مع بداية الموسم الجاري ويصبح جاهزاً للمشاركة.

ورغم إمكانياته الفنية الكبيرة لم يحصل محمد محمود سوى على فرس ضئيلة فى المشاركة مع الفريق، وعلى الرغم من ذلك كانت مشاركته فى دقائق معدودة مؤثرة بشكل كبير عن مشاركة ميكسيوني، وهو ما ظهر بعد نزوله فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري، حيث نجح في الحصول على ركلة جزاء للفريق فى الدقائق الأخير تعادل منها الأهلي لينجو من فخ الهزيمة.

وشارك محمد محمود فى 3 مباريات فقط تحت ولاية موسيماني بإجمالي دقائق لعب 28 دقيقة، صنع هدفاً ولم يسجل، وفي المقابل شارك ميكسيوني في 18 مباراة مع الأهلي، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً أخر.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة، السبت، فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، واستقر مجلس الأهلي على تكليف العامري فاروق برئاسة بعثة الفريق التى ستُغادر القاهرة بعد غد، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض المباراة التى ستُقام يوم 14 مايو الجاري بإستاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائر.