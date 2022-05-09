شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مكاوى صاحب أول هدف للأهلي فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد مكاوى أحد رموز النادى الأهلي عبر تاريخه لما حققه من نجاحات وإنجازات ستظل خالدة على مر العصور. ويعد مكاوى أول لاعب يسجل للأهلي هدفا فى الدوري 1948 فى مرمى اليونان السكندري فى اللقاء الذى انتهى بخماسية للفريق الأحمر، سجل مكي هدفين، ولهيطة، وحلمي أبو المعاطي، وبخيت، وهو الموسم الذى توج به الفريق الأحمر باللقب.

شارك مكاوى فى دورتين أولمبيتين عامي 1948 فى لندن و1952 فى هلسنكي وأحرز لقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 1952-1953 بعدما سجل 13 هدفا.

كما حصد مكاوي الكثير من الألقاب والبطولات مع القلعة الحمراء طوال 15 عاماً قضاها بين جدران الأهلي، فاز بـ10 بطولات خلال 6 مواسم، مقسمة على 6 بطولات دوري، و4 كأس مصر.