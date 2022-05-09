شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود باسم مرسى لتدعيم هجوم الزمالك فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط باسم مرسى مهاجم سيراميكا الحالي بعلاقة طيبة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك الحالي، منذ الولاية الأولي التي تولى فيها الخواجة البرتغالي قيادة الفارس الأبيض ونجح فى تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وعندما عاد فيريرا لقيادة الزمالك فى ولايته الثانية الحالية استفسر عن بعض اللاعبين السابقين للزمالك، وكان من بينهم باسم مرسي، الذى يقدم مستوى جيدًا نسبيًا مع فريق سيراميكا، وسجل هدف التعادل لسيراميكا فى شباك الأهلي فى المباراة التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 16 بالدوري المنتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتسبب فى فقدان المارد الأحمر نقطتين فى صراعه مع الزمالك على لقب الدورى هذا الموسم.

ولا تمانع إدارة نادى الزمالك عودة باسم مرسي مرة أخرى لصفوف الفريق، شرط أن تكون العودة بناءً على طلب من جوسفالدو فيريرا، الذى يمتلك الحق الأصيل فى تحديد العناصر التى سيحتاجها فى الموسم الجديد لتدعيم صفوفه، حيث ترغب إدارة الزمالك فى تنفيذ كافة طلبات المدرب لتهيئة الأوضاع أمامه لحصد البطولات والألقاب.

ويعد سموحة هو أكثر الفرق التي زار باسم مرسي شباكها برصيد 9 أهداف، فيما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثاني بعدما سجل باسم مرسى فى شباكه 8 أهداف، والأهلي ثالثاً برصيد 7 أهداف.