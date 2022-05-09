شكرا لقرائتكم خبر عن ممادو نياس يتقدم للمقاولون بالهدف الأول على إيسترن كومبانى بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المقاولون العرب وإيسترن كومبانى بتقدم الذئاب بهدف دون مقابل، أحرزه ممادو نياس فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول فى المباراة المقامة حاليا بالجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، أمادو نياص، جون أوكلي.

بينما ضم تشكيل ايسترن كومبانى كلا من : كمال إبراهيم، محمد صالح، صابر عبد الحميد، الحسيني طه، أحمد أمين أوفا، محمد الطرابلسي، أحمد السعيد، فراس بن عايفية، محمود نعيم، أحمد علي، محمد ناصر.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط إيسترن كومبانى أمام البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المقاولون العرب فوزا مهما على المصرى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويبحث علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى عن وقف النتائج السيئة في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مؤخرة الترتيب وإنقاذ الفريق من الهبوط، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حصدهم من 16 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.