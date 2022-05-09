أول تعليق من كهربا بعد تصريحات أمير مرتضى بشأن عودته للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي المعار إلى فريق هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم الجاري، على التصريحات التي ادلى بها مؤخرا أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، برغبة لاعب الأهلي المعار بالعودة مرة أخرى للأبيض.

وكتب محمود كهربا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يستمع لهم أحد.

وكان أمير مرتضى منصور، كشف في تصريحات تلفزيونية، عن أن محمود عبدالمنعم «كهربا»، كان يرغب في العودة للزمالك مرة أخرى، قائلا: «كهربا كان يرغب في العودة للزمالك ولو كذبني هقول شوفته إمتى وشوفته مع مين ومين كان واقف، عشان أنا مبحبش الطريقة دي».

وعن قضية الزمالك ضد اللاعب، قال: هناك إجراءات نسير فيها مع المحامي ونخاطب اللاعب والنادي الأهلي الذي يمتلك اللاعب، والفيفا يخاطبهما أيضًا وحال عدم السداد سيتم إيقافه، كهربا أخطأ في حق الزمالك واستطعنا أن نحصل على حقنا، ولا يهم ما يريده كهربا، لكن المهم ما يريده الزمالك.

جدير بالذكر أن المحكمة الرياضية الدولية كاس، أصدرت حكمها ضد كهربا في أواخر مارس الماضي بتغريم اللاعب مبلغ 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك بجانب 5% فوائد على هذا المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد العقوبة المالية.