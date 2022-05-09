تخفيض أسعار التذاكر في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، عن قرارات جديدة بشأن حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز، بداية من الدور الثاني للمسابقة.

وقالت الرابطة في بيانا رسميا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أعلنت خلاله عن زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة إلى 5 آلاف مشجع بداية من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري.

كما أعلنت الرابطة عن تخفيض سعر التذكرة الموحدة لمباريات الدوري، من 100 جنيه إلى 75 جنيه، وذلك تيسير على الجماهير لحضور المباريات.

وكان من المقرر، حضور 2000 مشجع في كل مباراة خلال الفترة الماضية، إلا أن الرابطة قررت زيادة هذا العدد بداية من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري.