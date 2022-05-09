شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعد إدارة المصرى بدعم مادى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مجلس إدارة النادي المصرى، برئاسة سمير حلبية، على وعد من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتقديم دعم مادى للنادي البورسعيدي فى أقرب فرصة، لإنهاء كافة الأزمات التى وقعت مؤخرا فى النادي بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين والتى أثرت سلباً على تراجع نتائج المصرى ليخسر فى آخر 3 مباريات بالدوري العام.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه بالأمس بمجلس إدارة النادى واللاعبين والجهاز الفني بقيادة معين الشعباني، دعمه الكامل للنادى، وقال اللواء عادل الغضبان، موجهًا حديثه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى، "ما حدث منكم الأسبوع الماضي لم يحدث في أي ناد بمصر، خسرتم قلوب وحب الكثير من الجماهير، ومال الدنيا لا يساوي حب جماهير بورسعيد، يا ريت نرجع روح التيشرت الأخضر، ومن يفكر هيأخد كام أو لساله كام يبقى غلطان".

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة فى الدوري العام، وآخرها لقاء الاتحاد السكندري، والذي انتهى بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في المحلة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد النادي المصري، لمواجهة غزل المحلة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.