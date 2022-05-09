شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد إيهاب جلال لبداية رحلته مع منتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تنصيب إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذى رحل عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق فى الصعود لكأس العالم بقطر 2022 بعد الخسارة من منتخب السنغال بركلات الترجيح، وينتظر إيهاب جلال مع الفراعنة تحديات بالجملة نلقى عليها الضوء فى السطور التالية..

من إيهاب جلال؟

إيهاب جلال من مواليد 14 أغسطس عام 1967، ويبلغ من العمر 54 عاما، بدأ جلال مسيرته مع كرة القدم كلاعب، وكان متميزا فى مركز المدافع، ولعب لعدة أندية من بينها القناة والشمس والإسماعيلي والمصري، وبعد اعتزال جلال كرة القدم، اتجه إلى التدريب، وبدأ العمل كمدير كرة مع النادي المصري، قبل أن ينتقل فى العمل على المستوى الفني.

س: ما الأندية التى تولى إيهاب جلال تدريبها قبل قيادة الفراعنة؟ج: سبق لجلال تدريب فرق الزمالك المصرى والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز، وقبلها كهرباء الإسماعيلية وكفر الشيخ. س: وماذا قدم إيهاب جلال مع هذه الأندية؟ج: يمتلك إيهاب جلال سجلًا كبيرًا فى مجال التدريب، المحلي والعربي، لكن يظل الإنجاز الذى حققه مع نادى مصر المقاصة هو الأبرز فى مسيرته، حيث صعد بالفريق إلى دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادي، وقاد جلال خلال مشواره 10 أندية، من بينها الزمالك والإسماعيلي والمصري، وآخرها نادي بيراميدز، الذي صعد به إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن يخرج أمام مازيمبى، ويحتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الجاري. س: ماذا ينتظر إيهاب جلال مع الفراعنة؟ج: ستكون مهمة إيهاب جلال الأولى بعد توليه تدريب منتخب مصر هى التأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 التى تقام منتصف العام المقبل فى كوت ديفوار. س: ما مدة تعاقد إيهاب جلال مع اتحاد الكرة؟ج: اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار. س : متى يلعب منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال أول مباراة؟ج : يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا فى الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا فى أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى فى الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

س : كيف يستعد إيهاب جلال لبداية رحلته مع الفراعنة؟ج : ينطلق أول معسكر لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال فى 30 مايو الجارى لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا، وبدأ جلال التواصل مع اتحاد الكرة لتحديد أسماء اللاعبين المحترفين المنتظر انضمامهم للمنتخب في هذا المعسكر.