شكرا لقرائتكم خبر عن شطة لـ أون تايم سبورت: كاف يظلم الأهلي.. وأبو ريدة صوت لإقامة النهائى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم شطة، نجم الأهلي السابق، عن علمه بتصويت هاني أبو ريدة لصالح المغرب فى استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب، وقال شطة فى تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم"، "لا أريد أن أقارن بين حياتو وموتسيبي، ولكن الاتحاد الأفريقي أصبح فى مهب الريح، عندما تقرر خوض نهائي من مباراة واحدة، وعندك 8 فرق يجب أن تحدد الملعب من البداية وليس الآن، لماذا يستفيد فريق الآن بلعب النهائى على أرضه وسط جماهيره والفريق الآخر لا يستفيد؟!".

وأضاف شطة، "كان يجب اختيار دولة بعيداً عن الدول الأربعة التى تأهلت فرقها إلى نصف النهائي، وأيام عيسى حياتو كانت أكثر تنظيماً، أنا علمت أن 16 عضواً من المكتب التنفيذي أيدوا استضافة المغرب للنهائي و3 أعضاء فقط رفضوا، وهاني أبو ريدة من ضمن المؤيدين ومنح صوته للمغرب، على الأقل كان يجب أن يرفض هاني أبو ريدة".

وتابع شطة، "يجب أن تحسم الأمور بشكل احترافي وهذا قصور من لجنة المسابقات وإدارة الاتحاد الأفريقي الحالي، لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال والأهلي بادر بخطوة استباقية، وطالب بأن يكون هناك عدالة فى اختيار الملعب، لأن هناك أمور تحسم من وراء الكواليس".

ووضع الأهلي قدماً فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز كبير على حساب ضيفه وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (4-0)، مساء السبت على ملعب الأهلى والسلام فى ذهاب نصف النهائي.