شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من رحلة الأهلى للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حظوظ محمد عبد المنعم مدافع الفريق كبيرة فى السفر مع الفريق للجزائر لمواجهة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائى أفريقيا، موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحص طبى أخير قبل مران الغد لحسم موقفه من السفر مع البعثة.

وغاب عبد المنعم عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف، السبت، باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة للإصابة.

وعانى عبد المنعم من "تُقل" فى العضلة الضامةن لكن حالته تحسّنت كثيراً اليومين الماضيين ليقترب من السفر مع الأهلي للجزائر غداً لخوض المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف.

ويتحدد قبل مران الغد موقف المدافع الصاعد من الرحلة لكن الدلائل تُشير إلى أنه سيكون ضمن بعثة الفريق المسافرة عصر غد للجزائر.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم على أن يخوض الفريق مراناً وحيداً صباح غد بالتتش ثم يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة والسفر للجزائر.

وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجاري باستاد 5 يوليه فى العاصمة الجزائرية.