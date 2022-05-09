آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من رحلة الأهلى للجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من رحلة الأهلى للجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حظوظ محمد عبد المنعم مدافع الفريق كبيرة فى السفر مع الفريق للجزائر لمواجهة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائى أفريقيا، موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحص طبى أخير قبل مران الغد لحسم موقفه من السفر مع البعثة.
وغاب عبد المنعم عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف، السبت، باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة للإصابة.
وعانى عبد المنعم من "تُقل" فى العضلة الضامةن لكن حالته تحسّنت كثيراً اليومين الماضيين ليقترب من السفر مع الأهلي للجزائر غداً لخوض المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف.
ويتحدد قبل مران الغد موقف المدافع الصاعد من الرحلة لكن الدلائل تُشير إلى أنه سيكون ضمن بعثة الفريق المسافرة عصر غد للجزائر.
وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم على أن يخوض الفريق مراناً وحيداً صباح غد بالتتش ثم يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة والسفر للجزائر.
وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجاري باستاد 5 يوليه فى العاصمة الجزائرية.