شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية فى بيان رسمي: نشكر الداخلية ونطالب بالالتزام ونبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بياناً توضح فيه زيادة أعداد الجماهير لمباريات الدورى، إلى جانب تخفيص سعر التذاكر، وجاء نص البيان كالتالي:

"أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة عدد الجماهير إلى 5 آلاف مشجع لكل مباراة بدلا من 2000 مشجع، وذلك بداية مباريات الدور الثاني (الجولة الثامنة عشر لدوري we المصري).

وقرر رابطة الأندية خفض سعد التذكرة الموحدة من 100 جنيه إلى 75 جنيهاً وذلك فى إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات.

وتنوه الرابطة إلى إعادة التأكيد على ضرورة التزام كافة عناصر اللعبة بالروح الرياضية ونبذ التعصب حتى يتسنى لنا إضافة المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على الرياضة المصرية.

وفي هذا الصدد تتقدم رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير العميث لوزارة الداخلية على دورها الداعم والرئيسي في عودة االجماهير للمدرجات من منطلق عهدها الدائم على توفير عناصر النجاح للرياضة المصرية.