شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون وإيسترن كومباني فى الجولة 18 بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة إيسترن كومباني بعد قليل، فى مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، أمادو نياص، جون أوكلي.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: كمال إبراهيم، محمد صالح، صابر عبد الحميد، الحسيني طه، أحمد أمين أوفا، محمد الطرابلسي، أحمد السعيد، فراس بن عايفية، محمود نعيم، أحمد علي، محمد ناصر.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط إيسترن كومبانى أمام البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المقاولون العرب فوزا مهما على المصرى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويبحث علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى عن وقف النتائج السيئة في الفترة الأخير وتحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مؤخرة الترتيب وإنقاذ الفريق من الهبوط، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حصدهم من 16 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.