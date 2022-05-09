بعد تصريحات أمير مرتضى.. كهربا عبر انستجرام: «لا يستمع أحد لـ الكومبارسات»

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار حالياً إلى صفوف نادي هاتاي التركي حتى نهاية الموسم، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب كهربا قائلاً: "يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يستمع لهم أحد".

وفي وقت سابق، تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، عن أن كهربا عرض العودة للقلعة البيضاء لكنه رفض.

وقال أمير مرتضى، في حديثه مع قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن "كهربا تواصل معي من قبل للعودة للزمالك، لكننا رفضنا هذا الأمر جملة وتفصيلاً"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".